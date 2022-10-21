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19:32, 21 октября 2022Среда обитания

Инвесторы бросились скупать жилье в России

Эксперт рынка недвижимости Летенков: инвесторы скупают «вторичку» в крупных городах России

Фото: Андрей Бок / РИА Новости

Клиенты в крупных городах России, желающие приобрести недвижимость с инвестиционными целями, бросились скупать ликвидное вторичное жилье. Об этом «Ленте.ру» сообщил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

По словам эксперта, скупка жилья, которая наблюдается в данный момент — самая масштабная за последние годы. Летенков при выборе объектов порекомендовал ориентироваться на лоты с хорошей транспортной доступностью, а также скидкой размером от 30 процентов от стоимости на рынке и более, чтобы защитить инвестиции на размер дисконта и в дальнейшем получить высокую прибыль.

Специалисты компании пришли к выводу, что за девять месяцев 2022 года спрос на покупку недвижимости для инвестиции увеличился на 6,7 процента по сравнению с теми же месяцами 2021 года. Относительно января — сентября 2020-го в 2022-м положительная динамика составила 87,6 процента.

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Несмотря на наблюдаемый рост, показатель девятого месяца нынешнего года оказался на 14,87 процента ниже, чем параметр за восьмой месяц того же года. Кроме того, спрос на приобретение жилья с целью инвестиций за год упал на 48,8 процента. Относительно сентября 2020-го года в сентябре 2022-го число запросов увеличилось на 35,25 процента.

В октябре специалисты компании «Этажи» пришли к выводу, что клиенты, желающие приобрести недвижимость с целью инвестиции, бросились скупать «вторичку» в России. По их данным, с конца сентября 2022 года число частных инвесторов на вторичном рынке жилья в России выросло на 15-20 процентов на фоне снизившегося спроса и растущих скидок.

Полина Кислицына
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