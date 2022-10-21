Инвесторы бросились скупать жилье в России

Эксперт рынка недвижимости Летенков: инвесторы скупают «вторичку» в крупных городах России

Клиенты в крупных городах России, желающие приобрести недвижимость с инвестиционными целями, бросились скупать ликвидное вторичное жилье. Об этом «Ленте.ру» сообщил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

По словам эксперта, скупка жилья, которая наблюдается в данный момент — самая масштабная за последние годы. Летенков при выборе объектов порекомендовал ориентироваться на лоты с хорошей транспортной доступностью, а также скидкой размером от 30 процентов от стоимости на рынке и более, чтобы защитить инвестиции на размер дисконта и в дальнейшем получить высокую прибыль.

Специалисты компании пришли к выводу, что за девять месяцев 2022 года спрос на покупку недвижимости для инвестиции увеличился на 6,7 процента по сравнению с теми же месяцами 2021 года. Относительно января — сентября 2020-го в 2022-м положительная динамика составила 87,6 процента.

Несмотря на наблюдаемый рост, показатель девятого месяца нынешнего года оказался на 14,87 процента ниже, чем параметр за восьмой месяц того же года. Кроме того, спрос на приобретение жилья с целью инвестиций за год упал на 48,8 процента. Относительно сентября 2020-го года в сентябре 2022-го число запросов увеличилось на 35,25 процента.

В октябре специалисты компании «Этажи» пришли к выводу, что клиенты, желающие приобрести недвижимость с целью инвестиции, бросились скупать «вторичку» в России. По их данным, с конца сентября 2022 года число частных инвесторов на вторичном рынке жилья в России выросло на 15-20 процентов на фоне снизившегося спроса и растущих скидок.