Инвесторы бросились скупать жилье в России

«Этажи»: число частных инвесторов на вторичном рынке жилья в России выросло на 15-20%

С конца сентября 2022 года число частных инвесторов на вторичном рынке жилья в России выросло на 15-20 процентов на форе снизившегося спроса и растущих скидок. О том, что инвесторы бросились скупать недвижимость, сообщили ТАСС в федеральной компании «Этажи».

Пик дисконта на рынке пришелся на первую неделю после 21 сентябре — некоторые собственники были готовы продать объекты со скидкой в 30-40 процентов. Спрос в первой половине октября оказался на 10-12 процентов ниже начала сентября. В Est-a-Tet отметили, что инвесторы надеются получить доход от продажи купленного по сниженной цене жилья в долгосрочной перспективе.

По словам управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркки, сейчас российский рынок вторичного жилья поставлен на паузу. Между спросом и предложением появился значительный разрыв после серьезного оттока покупателей и выхода большого числа собственников. На рынке сложилась беспрецедентная ситуация — до этого дисконты не превышали пяти процентов. Председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова считает, что сейчас подходящий момент для покупки жилья без помощи ипотеки.

Эксперты ожидают, что в октябре падение спроса на вторичном рынке недвижимости проявит себя более явно. В VSN Realty прогнозируют временное охлаждение интереса к жилью, но без массового и резкого падения показателя. В «Этажах» заявили, что для роста спроса рынку требуется стабильность ипотечных ставок и геополитической обстановки.

В августе вице-премьер Марат Хуснуллин спрогнозировал снижение спроса на жилье в России на 10-20 процентов. Он добавил, что в таком случае правительство предложит новые меры поддержки рынка.