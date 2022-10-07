Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Инвесторы бросились скупать жилье в России

«Этажи»: число частных инвесторов на вторичном рынке жилья в России выросло на 15-20%

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

С конца сентября 2022 года число частных инвесторов на вторичном рынке жилья в России выросло на 15-20 процентов на форе снизившегося спроса и растущих скидок. О том, что инвесторы бросились скупать недвижимость, сообщили ТАСС в федеральной компании «Этажи».

Пик дисконта на рынке пришелся на первую неделю после 21 сентябре — некоторые собственники были готовы продать объекты со скидкой в 30-40 процентов. Спрос в первой половине октября оказался на 10-12 процентов ниже начала сентября. В Est-a-Tet отметили, что инвесторы надеются получить доход от продажи купленного по сниженной цене жилья в долгосрочной перспективе.

По словам управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркки, сейчас российский рынок вторичного жилья поставлен на паузу. Между спросом и предложением появился значительный разрыв после серьезного оттока покупателей и выхода большого числа собственников. На рынке сложилась беспрецедентная ситуация — до этого дисконты не превышали пяти процентов. Председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова считает, что сейчас подходящий момент для покупки жилья без помощи ипотеки.

Материалы по теме:
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

Эксперты ожидают, что в октябре падение спроса на вторичном рынке недвижимости проявит себя более явно. В VSN Realty прогнозируют временное охлаждение интереса к жилью, но без массового и резкого падения показателя. В «Этажах» заявили, что для роста спроса рынку требуется стабильность ипотечных ставок и геополитической обстановки.

В августе вице-премьер Марат Хуснуллин спрогнозировал снижение спроса на жилье в России на 10-20 процентов. Он добавил, что в таком случае правительство предложит новые меры поддержки рынка.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения о спорах с Путиным по поводу СВО
Назван хоррор-сериал с наибольшим числом скримеров
Захарова заявила о согласованности заявлений Киева по ядерной тематике с Западом
Внук Пугачевой ответил на сообщения о своей мобилизации
Не служившего россиянина мобилизовали и выдали «исправленный» военный билет
Соратников бежавшего в Россию украинского депутата поймали на наркотиках
У Lamoda сменится владелец
Психиатр раскрыл эффективные методы борьбы со стрессом
Следователи обнаружили под Рязанью тело пропавшей больше года назад россиянки
В Госдуме прокомментировали вручение Нобелевской премии мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.