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22:40, 22 октября 2022Россия

Севастопольцев призвали подготовить подвалы домов для укрытий

Губернатор Севастополя Развожаев: подвалы жилых домов подготовят для временных укрытий

Фото: Telegram-канал РаZVожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о подготовке подвалов жилых домов для временных укрытий. Он также призвал горожан к помощи в уборке и оборудованию помещений в своем Telegram-канале.

«Где-то уже и свет сделали, не везде конечно есть лавки или стулья, плюс нужно запас воды сформировать, чтобы при необходимости здесь можно было провести несколько часов», — написал глава города.

По словам Развозжаева, во многих подвалах ситуация требует содействия севастопольцев.

«Без помощи жильцов мы не справимся, нужно очистить помещения от старых вещей и мусора. Что касается навигации на подъездах, то она есть не везде, будем доводить ситуацию до ума», — призвал губернатор.

Ранее Развожаев допустил организацию добровольного патрулирования Севастополя. По его словам, горожане готовы осуществлять при необходимости даже патрулирование в ночное и дневное время.

Марина Совина
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