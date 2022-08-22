Власти Севастополя допустили организацию добровольного патрулирования города

Губернатор Севастополя Развожаев допустил организацию добровольного патрулирования города

Власти Севастополя допустили использование добровольческих дружин для патрулирования города в целях повышения безопасности. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев, пишет ТАСС.

По его словам, горожане готовы осуществлять при необходимости даже патрулирование в ночное и дневное время. Необходимо продумать формат добровольных народных дружин, добавил губернатор.

«Сегодня департаменту общественной безопасности продумать эту систему действительно лишним не будет, если мы организуем в городе дополнительное патрулирование с помощью добровольцев, соответствующие им инструкции дать и прочее», — подчеркнул Развожаев.

21 августа около военного аэродрома в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). «Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории», — сказал Михаил Развожаев.