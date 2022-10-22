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14:01, 22 октября 2022Силовые структуры

Ночная драка в подмосковном кафе закончилась убийством 31-летнего мужчины

В кафе Краснознаменска конфликт между посетителями закончился убийством 31-летнего мужчины

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В кафе Краснознаменска в ходе конфликта произошла ночная драка, в результате которой один человек был убит, а двое --ранены. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает MK.RU со ссылкой на источник.

Ссора между посетителями, закончившаяся убийством, произошла около двух часов ночи в заведении на проспекте Мира. Оппоненты применили холодное оружие. В результате 31-летний мужчина скончался на месте от полученных ранений.

Еще двое человек — 18-летний юноша и 34-летний мужчина — были доставлены в больницу с ранениями разной степени тяжести. Следователи и сотрудники МВД устанавливают обстоятельства произошедшего.

26 августа сообщалось, что в московском кафе посетители устроили стрельбу.

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Елизавета Новикова
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