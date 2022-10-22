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22:01, 22 октября 2022Экономика

Миллионы британских домохозяйств накопили долги за электроэнергию

The Guardian: более 2 миллионов британских домохозяйств накопили долги за электроэнергию

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Более двух миллионов домохозяйств в Великобритании накопили долги по счетам за электроэнергию. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem).

По информации регулятор, к концу июня 2 347 511 домохозяйств в Британии не оплатили счета за электроэнергию, а 1 858 585 — счета за газ. Оба показателя выросли примерно на 25 процентов всего за три с половиной месяца с конца 2020 года.

«Это вызывает глубокую тревогу, но неудивительно. Счета выросли почти вдвое за год, и мы еще не видели всех последствий недавнего повышения цен», — отметил директор по политическим и юридическим вопросам благотворительной организации National Energy Action Питер Смит.

28 августа экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что ближайшие месяцы будут тяжелыми для граждан, а счета за электроэнергию — ошеломляющими.

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Юлия Мискевич
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