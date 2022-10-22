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12:34, 22 октября 2022Мир

Шольц рассказал о несогласных с антироссийскими санкциями немцах

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что 30 процентов немцев не поддерживают антироссийские санкции

Фото: Lisi Niesner / Reuters

До 30 процентов немцев не поддерживают антироссийские санкции и поставки оружия Киеву, рассказал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе интервью немецкому изданию Die Welt.

«Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что с политикой санкций и поставками оружия не согласны 20-30 процентов. Среди них есть избиратели практически всех политических взглядов», — заявил Шольц.

Однако немецкий канцлер также указал, что несмотря на возражения несогласных с этой политикой, Германия будет продолжать поддерживать Украину.

Ранее Шольц заявил о готовности Запада повышать санкционное давление на Россию. По его словам, санкции будут вводиться, пока продолжается спецоперация.

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Татьяна Антоненко
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