Шольц рассказал о несогласных с антироссийскими санкциями немцах

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что 30 процентов немцев не поддерживают антироссийские санкции

До 30 процентов немцев не поддерживают антироссийские санкции и поставки оружия Киеву, рассказал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе интервью немецкому изданию Die Welt.

«Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что с политикой санкций и поставками оружия не согласны 20-30 процентов. Среди них есть избиратели практически всех политических взглядов», — заявил Шольц.

Однако немецкий канцлер также указал, что несмотря на возражения несогласных с этой политикой, Германия будет продолжать поддерживать Украину.

Ранее Шольц заявил о готовности Запада повышать санкционное давление на Россию. По его словам, санкции будут вводиться, пока продолжается спецоперация.

