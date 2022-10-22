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08:01, 22 октября 2022Моя страна

В Грозном запустили проект студенческих экспедиций по Северному Кавказу

В Грозном запустили проект студенческих экспедиций «Открываем Россию заново»

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Грозном запустили проект студенческих экспедиций «Открываем Россию заново». Итоговый отбор для участия в трех экспедициях прошли 28 человек. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

В рамках проекта для участников из Чечни проведут экспедиции по Северному Кавказу. Цель — привлечение молодых исследователей к поиску решений актуальных задач, что способствовало бы экономическому развитию региона.

Первые три группы студентов поработают над концепцией бренда дагестанских ковров и комплексным туристическим маршрутом по Северной Осетии, а также подготовят видеоролики о традициях и обычаях Северного Кавказа. Всего в проекте пожелали принять участие 700 студентов из самых разных российских регионов.

Как заявил заместитель генерального директора Кавказ.РФ Рустам Тапаев, студенческие экспедиции помогут молодым людям из других регионов больше узнать о культуре и истории Северного Кавказа.

В 2021 году сообщалось, что в Грозном в 2022 году откроют школу для одаренных детей. Уточняется, что учебное заведение будет рассчитано на 600 человек, школа будет работать с детьми, проявившими выдающиеся способности.

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Алина Гончарова
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