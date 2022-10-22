В Донбассе убили двух грузинских наемников

В Донбассе за день были убиты двое наемников из Грузии

В Донбассе за день были убиты двое наемников из Грузии. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».

Сперва стало известно о гибели 22-летнего Михаила Капланишвили, добровольно присоединившегося к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он был убит во время ракетного удара в Луганской народной республике.

Впоследствии выяснилось, что в тот же день погиб еще один грузинский наемник, 24-летний Александр Мартиашвили.

21 октября руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что в последние месяцы увеличивается поток на Украину иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Киева. «Наемников появляется все больше и больше, в том числе на харьковском направлении, на запорожском, на херсонском», — сказал он. Дипломат также отметил, что «в основном это англичане, поляки, американцы, есть даже из Грузии».