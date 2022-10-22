Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:48, 22 октября 2022Бывший СССР

В Донбассе убили двух грузинских наемников

В Донбассе за день были убиты двое наемников из Грузии
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Донбассе за день были убиты двое наемников из Грузии. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».

Сперва стало известно о гибели 22-летнего Михаила Капланишвили, добровольно присоединившегося к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он был убит во время ракетного удара в Луганской народной республике.

Впоследствии выяснилось, что в тот же день погиб еще один грузинский наемник, 24-летний Александр Мартиашвили.

21 октября руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что в последние месяцы увеличивается поток на Украину иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Киева. «Наемников появляется все больше и больше, в том числе на харьковском направлении, на запорожском, на херсонском», — сказал он. Дипломат также отметил, что «в основном это англичане, поляки, американцы, есть даже из Грузии».

Оружие России
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ООН прокомментировали призыв главы СНБО искоренить русский язык на Украине
Украина выступила за продление зерновой сделки
Россиянкам напомнили основные меры профилактики рака молочной железы
Стало известно о взрывах в Винницкой области
Небензя оценил реакцию Запада на удары по инфраструктуре Украины как истерику
Российские десантники уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
Россия уличила Киев в отсутствии доказательств провокации в Буче
Ракета «Союз-2.1в» с двумя спутниками стартовала с Плесецка
В Донбассе убили двух грузинских наемников
Небензя заявил об отсутствии у ООН полномочий для расследования на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.