На Украину возрос поток наемников

Российский дипломат Гаврилов рассказал о возросшем потоке иностранных наемников на Украину

Поток на Украину иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Киева, в последние месяцы увеличивается. Об этом сообщил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы уже не раз на всех заседаниях последних месяцев говорили о том, что наемников появляется все больше и больше, указываем страны, из которых они прибывают, в том числе на харьковском направлении, на запорожском, на херсонском», — сказал Гаврилов.

Он также отметил, что «в основном это англичане, поляки, американцы, есть даже из Грузии».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой народной республике.