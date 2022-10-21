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13:29, 21 октября 2022Россия

Минобороны заявило об ударах по пунктам дислокации иностранных наемников ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков заявил о нанесении ударов по пунктам дислокации наемников ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге оборонного ведомства.

По словам представителя Минобороны, пункты дислокации наемников и солдат ВСУ располагались в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой народной республике. Также он рассказал об ударах по складам с боеприпасами и топливом.

«В районах населенных пунктов Украинка Херсонской области и города Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в районе населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.

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Валерий Розенберг
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