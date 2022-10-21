Минобороны заявило об ударах по пунктам дислокации иностранных наемников ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков заявил о нанесении ударов по пунктам дислокации наемников ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге оборонного ведомства.

По словам представителя Минобороны, пункты дислокации наемников и солдат ВСУ располагались в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой народной республике. Также он рассказал об ударах по складам с боеприпасами и топливом.

«В районах населенных пунктов Украинка Херсонской области и города Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в районе населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.