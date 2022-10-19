Российские войска атаковали иностранных наемников в Харьковской области

Минобороны заявило о поражении подразделений ВСУ на купянском направлении под Харьковом

Российские войска нанесли огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в районе населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что также был нанесен удар по дислоцирующимся в регионе иностранным наемникам. В результате атаки Вооруженных сил России на купянском направлении были уничтожены более 40 украинских бойцов, четыре бронемашины и три пикапа.

Кроме того, российские войска пресекли попытку противника форсировать реку Жеребец на красно-лиманском направлении на территории Луганской народной республики. А на Николаево-Криворожском направлении Воздушно-космические силы России нанесли ракетный удар по подразделениям 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также по формированиям наемников «Иностранного легиона».

По данными Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 6652 единицы военной автомобильной спецтехники, 3489 орудий полевой артиллерии и минометов, 873 боевые машины реактивной системы залпового огня, 5891 бронемашину, 383 зенитных ракетных комплекса, 2278 беспилотников, 324 самолета и 161 вертолет ВСУ.

