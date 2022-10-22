Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:02, 22 октября 2022Мир

Эрдоган предложил вынести на референдум вопрос ношения хиджаба

Президент Турции Эрдоган предложил провести в стране референдум по ношению хиджаба

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил определиться с правилами ношения женщинами хиджаба и вынести этот вопрос на общенациональный референдум. Об этом сообщает ТАСС.

Турецкий лидер предложил закрепить в Конституции страны право женщин носить хиджаб. Ранее лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу предложил внести законопроект, регламентирующий вопрос ношения мусульманских атрибутов, на рассмотрение в парламент.

Материалы по теме:
«Делай, что хочешь, мне не страшно» В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
«Делай, что хочешь, мне не страшно»В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
19 октября 2022
«Это наш позор!» После гибели 22-летней девушки Иран захлестнули протесты. Как страна оказалась на грани революции?
«Это наш позор!»После гибели 22-летней девушки Иран захлестнули протесты. Как страна оказалась на грани революции?
26 сентября 2022

В феврале 2008 года, когда Эрдоган занимал пост премьер-министра, были приняты поправки к двум статьям турецкой конституции, отменяющие запрет на ношение платка. Это решение вызвало массовые протесты сторонников светского государства, которые увидели в нем угрозу постепенной исламизации турецкой республики, основанной в 1923 году «отцом турецкой нации» Кемалем Ататюрком. Однако позже Конституционный суд Турции отменил поправку в главный закон страны, утвердившую снятие запрета на ношение хиджаба в вузах. Основанием для такого решения стал тот факт, что она подрывает основы светского государства.

В 2010 году запрет все-таки отменили. Позже, в 2013, был снят запрет на ношение мусульманского платка в государственных учреждениях. В сентябре 2014 года был отменен многолетний запрет на ношение хиджаба в старших классах государственных школ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шольц оценил вероятность разрастания украинского конфликта до мировой войны
Минобороны показало кадры работы российских Су-30СМ
Гоген Солнцев пожаловался на скандалы с женой
У Бориса Джонсона появилось основание баллотироваться на пост премьера Британии
Военкор рассказал о переброске дополнительных сил ВСУ в район Макеевки
На Украине окончательно запретили 12 пророссийских партий по инициативе СБУ
Эрдоган предложил вынести на референдум вопрос ношения хиджаба
На Украине покончил с собой ректор университета
Во Франции назвали фон дер Ляйен сумасшедшей за дотации Украине
Стало известно о роде деятельности призванного в армию хоккеиста Федотова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.