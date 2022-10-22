Эрдоган предложил вынести на референдум вопрос ношения хиджаба

Президент Турции Эрдоган предложил провести в стране референдум по ношению хиджаба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил определиться с правилами ношения женщинами хиджаба и вынести этот вопрос на общенациональный референдум. Об этом сообщает ТАСС.

Турецкий лидер предложил закрепить в Конституции страны право женщин носить хиджаб. Ранее лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу предложил внести законопроект, регламентирующий вопрос ношения мусульманских атрибутов, на рассмотрение в парламент.

В феврале 2008 года, когда Эрдоган занимал пост премьер-министра, были приняты поправки к двум статьям турецкой конституции, отменяющие запрет на ношение платка. Это решение вызвало массовые протесты сторонников светского государства, которые увидели в нем угрозу постепенной исламизации турецкой республики, основанной в 1923 году «отцом турецкой нации» Кемалем Ататюрком. Однако позже Конституционный суд Турции отменил поправку в главный закон страны, утвердившую снятие запрета на ношение хиджаба в вузах. Основанием для такого решения стал тот факт, что она подрывает основы светского государства.

В 2010 году запрет все-таки отменили. Позже, в 2013, был снят запрет на ношение мусульманского платка в государственных учреждениях. В сентябре 2014 года был отменен многолетний запрет на ношение хиджаба в старших классах государственных школ.

