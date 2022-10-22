Врач перечислила первые признаки инсульта

Врач Шарапова: признаками инсульта являются нарушения мимики и неразборчивая речь

Чтобы последствия инсульта были минимальны, чрезвычайно важно вовремя распознать первые признаки заболевания. Об этом рассказала Sport24 профессор и главный врач медицинского холдинга имени Виноградова Ольга Шарапова.

Она пояснила, что инсульт является мозговым ударом или острым нарушением кровоснабжения головного мозга, характеризующимся внезапным нарушением мозговых функций. По ее словам, это происходит из-за сужения, разрыва или закупорки мозговой артерии. В результате клетки перестают получать в необходимом количестве питательные вещества и кислород.

Профессор отметила, что признаками инсульта являются нарушения в мимике человека, слабость в конечностях, а также неразборчивая речь. Врач предупредила, что при появлении любого из перечисленных симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь. «От момента, как произошел инсульт, до оказания помощи медики должны уложиться до четырех часов», — подчеркнула Шарапова.

Что касается профилактики инсульта, специалист рекомендовала контролировать артериальное давление, периодически проходить исследования сосудов головного мозга, отказаться от вредных привычек и включать в рацион пищу на пару.

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