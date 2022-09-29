Кардиолог назвал способы избежать инфаркта и инсульта

Кардиолог Дупляков: тренировки и отказ от вредных привычек могут помочь избежать инфаркта

Тренировки, отказ от вредных привычек и периодические профилактические посещения врача могут помочь избежать сердечно-сосудистых заболеваний, а также инфаркта и инсульта. Об этом сообщил директор НИИ кардиологии СамГМУ, эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ, профессор Дмитрий Дупляков, его слова приводит RT.

Специалист отметил, что инфаркт и инсульт могут долгое время протекать незаметно, поскольку холестерин накапливается в сосудах постепенно и длительное время не доставляет дискомфорта. По его словам, наиболее подвержены риску молодые люди, которые курят, употребляют спиртные напитки, а также наркотические вещества, токсичные для организма.

Кардиолог добавил, что существуют зависящие и не зависящие от человека факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Так, к модифицируемым факторам риска относятся ожирение, курение, малоподвижный образ жизни, стресс, а также высокое артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови. По словам специалиста, к немодифицируемым факторам относятся возраст, мужской пол и наследственность.

Дупляков призвал регулярно наблюдаться у врача и проводить общий и биохимический анализ крови с обязательным контролем уровня холестерина и глюкозы.

Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич сообщила, что физические нагрузки жизненно необходимы людям с больным сердцем, но подбирать их после инфаркта необходимо аккуратно. По словам специалистки, любая физическая активность помогает пациентам с проблемами сердца быстрее восстановиться, нормализовать холестерин, уровень сахара и давление. Также регулярные нагрузки положительно сказываются на настроении и жизненном тонусе людей, отметила она.