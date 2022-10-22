Италия пообещала помочь Украине в случае серьезной угрозы

В правительстве Италии пообещали помочь Украине в случае серьезной угрозы от России

В правительстве Италии заявили о готовности оказать помощь Украине в случае возникновения серьезной угрозы, а также о продолжении антироссийской политики. Об этом сообщает итальянский телеканал TG24.

Так, новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее правительство будет придерживаться европейской и североатлантической линии, особенно в отношениях с Россией. Сама Мелони призналась, что является сторонницей Украины и готова помогать Киеву.

В свою очередь, новый глава МИД Италии Антонио Таяни намерен как можно скорее созвониться со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и выразить «солидарность и близость к стране, которая защищает свою независимость при поддержке НАТО и ЕС».

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду на то, что новое итальянское правительство во главе с Мелони продолжит поддерживать Украину.