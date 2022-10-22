Байден дал напутствие новому премьеру Италии

Байден понадеялся, что новый премьер Италии Мелони продолжит поддерживать Украину

Президент США Джо Байден выразил надежду на то, что новое итальянское правительство во главе с премьером Джорджией Мелони продолжит поддерживать Украину. Об этом сообщается в заявлении главы государства, опубликованном на сайте Белого дома.

«Италия — жизненно важный союзник [США] по НАТО и близкий партнер, в то время как наши страны вместе решают общие глобальные проблемы. В качестве лидера в "Группе семи" я надеюсь на продолжение поддержки Украины», — дал напутствие Байден.

Он также призвал к тому, чтобы всем вместе продолжить обеспечивать соблюдение прав человека и добиваться устойчивого экономического роста.

Президент Италии Серджо Маттарелла вызвал Мелони в пятницу, 21 октября, на встречу, где передал ей мандат на формирование совета министров. 22 октября новый премьер-министр объявила состав правительства республики. Большинство должностей в совете министров страны заняли представители партии Мелони «Братья Италии».