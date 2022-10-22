В Москве переводчица обвинила в изнасиловании бизнесмена из Китая

В Москве переводчица обвинила в изнасиловании учредителя инвестиционной компании из Китая

В Москве 26-летняя переводчица обвинила в изнасиловании учредителя инвестиционной компании из Китая. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает MK.RU со ссылкой на источник.

Отмечается, что преступление было совершено 20 октября в квартире на улице Академика Пилюгина на юго-западе столицы. Иностранец занялся сексом с сотрудницей против ее воли.

После этого россиянка обратилась в полицию и написала заявление на бизнесмена. Сейчас в отношении него проводится проверка.

20 октября стало известно, что в Московской области 16-летняя студентка колледжа откусила язык насильнику.