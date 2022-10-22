ВСУ провели неудачные атаку на ВС РФ в направлении населенного пункта Нововодяное в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российские войска на красно-лиманском направлении, однако их атака была отражена. Об этом в субботу, 22 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, украинские военные в составе двух рот провели атаку на позиции российских военнослужащих в направлении населенного пункта Нововодяное в Луганской народной республике (ЛНР).

Помимо этого, ВСУ попытались атаковать тактической группой Вооруженные силы России в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР. Эта атака также оказалась безуспешной, утверждают в российском Минобороны.

«Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов», — говорится в сводке министерства.

Также Минобороны доложило, что на николаево-криворожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать оборону российских войск, но атака была отражена. В результате уничтожены 130 украинских военных.