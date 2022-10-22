Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:48, 22 октября 2022Россия

Минобороны доложило об отражении атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении 130 военных и двух танков ВСУ при попытке прорыва

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

На Николаево-Криворожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать оборону российских войск, атака была отражена. В результате уничтожены 130 украинских военных. Об этом в субботу, 22 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

Украинские военные пытались совершить прорыв в районе населенных пунктов Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино в Херсонской области. В результате противник был отброшен на исходные позиции, доложили в Минобороны.

Российские военнослужащие уничтожили два танка, девять боевых бронированных машин и 13 автомобилей ВСУ.

Ранее Министерство обороны сообщило, что на николаево-криворожском направлении ракетными ударами ВКС России были поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ. На этом направлении было уничтожено свыше 120 бойцов ВСУ и наемников.

18 октября военное ведомство также доложило об отражении атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении. Российские военные предотвратили прорыв ВСУ в районе поселка Брускинское Херсонской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал условие мирного сосуществования государств
ВС России уничтожили нефтехранилище под Днепропетровском
Москвичи перечислили наиболее интересные музеи столицы
Гладков назвал число пострадавших при обстреле Белгородской области
Минобороны доложило об отражении атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении
ВКС России поразили цеха оборонного предприятия в Харькове
Российские военные отразили атаку ВСУ на красно-лиманском направлении
В России предложили наказывать за большое количество штрафов у водителей
В МИД заявили о приближении НАТО к опасной черте столкновения с Россией
В США сообщили о запуске ВКС России спутников-инспекторов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.