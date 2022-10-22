Минобороны доложило об отражении атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении 130 военных и двух танков ВСУ при попытке прорыва

На Николаево-Криворожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать оборону российских войск, атака была отражена. В результате уничтожены 130 украинских военных. Об этом в субботу, 22 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

Украинские военные пытались совершить прорыв в районе населенных пунктов Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино в Херсонской области. В результате противник был отброшен на исходные позиции, доложили в Минобороны.

Российские военнослужащие уничтожили два танка, девять боевых бронированных машин и 13 автомобилей ВСУ.

Ранее Министерство обороны сообщило, что на николаево-криворожском направлении ракетными ударами ВКС России были поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ. На этом направлении было уничтожено свыше 120 бойцов ВСУ и наемников.

18 октября военное ведомство также доложило об отражении атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении. Российские военные предотвратили прорыв ВСУ в районе поселка Брускинское Херсонской области.