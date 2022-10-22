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04:20, 22 октября 2022Экономика

Уехавшим за границу россиянам напомнили о возможном изменении налогового статуса

Юрист Родионова предупредила уехавших за границу россиян об изменении налогового статуса

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Руководитель практики правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Елена Родионова напомнила россиянам, уехавшим за границу, о том, что их налоговый статус может измениться. Об этом она рассказала РИА Новости.

Так, налоговым резидентом РФ считается тот человек, который находился в России не менее 183 дней в течение года. Поэтому те, кто уехал из страны в феврале-марте этого года и не вернулся назад, уже утратили этот статус, и до конца текущего года он не изменится. А россияне, уехавшие после 21 сентября, в случае невозвращения станут нерезидентами в следующем году.

Отмечается, что нерезиденты платят налоги по ставке 30 процентов со своих доходов. Кроме того, они теряют право на получение всех видов налоговых вычетов по НДФЛ. В частности, нельзя получить вычет при продаже жилья, так как право на это имеют только резиденты.

Для того, чтобы вернуть статус резидента человек должен вернуться в Россию и находиться в стране в течение необходимого срока., добавила юрист.

Ранее Минфин предложил обложить налогом уехавших за границу россиян, продолжающих получать зарплату из России. Так, работодателей захотели обязать отчислять НДФЛ за проживающих за рубежом и работающих оттуда удаленно граждан. В статусе налогового резидента России работники должны будут платить НДФЛ по обычной ставке (13 или 15 процентов в зависимости от суммы дохода), а после утраты статуса — 30 процентов.

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Марина Совина
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