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19:03, 22 октября 2022Мир

Посольство США не стало комментировать невыдачу виз делегатам «Росатома»

Посольство США не стало комментировать недопуск делегации РФ на конференцию МАГАТЭ

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Посольство США в России не стало комментировать недопуск российской делегации от «Росатома» на конференцию МАГАТЭ. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает РИА Новости.

«Информация, касающаяся виз, является конфиденциальной согласно американскому закону, поэтому мы не можем комментировать индивидуальные случаи», — указали в диппредставительстве.

Кроме того, собеседник агентства заявил, что после решения запретить американскому посольству нанимать персонал из третьих стран возможности посольства по обработке визовых заявлений сильно сузились.

21 октября стало известно, что делегация от «Росатома» и Ростехнадзора не примет участия в Международной министерской конференции МАГАТЭ. Также «Росатом» высказал мнение, что без адекватного участия России конференция в Вашингтоне во многом утрачивает смысл.

В конце августа Госдепартамент США высказался против идеи полностью запретить выдачу виз россиянам. Указывалось, что важно «провести грань между действиями правительства России и его политикой на Украине и народом России».

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Алина Гончарова
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