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17:34, 21 октября 2022Мир

Российскую делегацию не пустили в США на конференцию МАГАТЭ

Делегация «Росатома» не получила визы в США для участия в конференции МАГАТЭ

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Делегация от «Росатома» и Ростехнадзора не примет участия в Международной министерской конференции МАГАТЭ в США, так как американская сторона не выдала ее членам визы, сообщила госкорпорация в Telegram.

Там заявили, что запросы на получение виз для членов делегации были переданы заблаговременно, но по состоянию на 21 октября никому визы не выдали. «Таким образом, американская сторона, по сути, заблокировала участие России в этой международной конференции МАГАТЭ», — добавили в корпорации, посчитав отказ неуважением Штатов к МАГАТЭ.

Также «Росатом» высказал мнение, что без адекватного участия России конференция в Вашингтоне во многом утрачивает смысл. При этом гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев все же выступит на конференции под названием «Атомная энергетика в XXI веке» в формате видеообращения. Она пройдет с 26 по 28 октября.

В августе «Росатом» подал в суд шесть исков, запросив три миллиарда долларов из-за разрыва Финляндий контракта на возведение АЭС «Ханхикиви-1».

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Антон Похиляк
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