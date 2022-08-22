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«Росатом» подал в суд шесть исков из-за разрыва Финляндией контракта на АЭС

«Росатом» запросил $3 млрд из-за разрыва Финляндией контракта на строительство АЭС

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Российская госкорпорация «Росатом» подала в суд шесть исков, запросив три миллиарда долларов из-за разрыва Финляндий контракта на возведение АЭС «Ханхикиви-1». Об этом пишет РИА Новости.

В корпорации опровергли высказывание руководителя финской энергетическая компании Fennovoima Иоакима Шпехта относительно того, что «Росатом» еще не начал юридическое разбирательство. «Информация не соответствует действительности. На сегодняшний день со стороны "Росатома" подано уже шесть исков на общую сумму 3 миллиарда долларов США», — указано в заявлении.

Ранее финская Fennovioma обратилась в суд, потребовав взыскать с «Росатома» около двух миллиардов евро за срыв проекта строительства АЭС «Ханхикиви-1». Как отметил генеральный директор компании, 800 миллионов евро из всей суммы составляет внесенный ими аванс в пользу финской структуры российской RAOS Project.

15 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о намерении выставить Финляндии счет за АЭС «Ханхикиви-1», который включит в себя все затраченные на проект средства.

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Варвара Кузьмина
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