Финская Fennovioma потребовала от «Росатома» два миллиарда евро за срыв проекта АЭС

Финская энергетическая компания Fennovioma обратилась в арбитражный суд с требованием взыскать с «Росатома» около двух миллиардов евро в качестве компенсации за срыв проекта строительства АЭС «Ханхикиви-1». Об этом со ссылкой на интервью главы компании Йоахима Шпехта изданию Helsingin Sanomat сообщает «Интерфакс».

По его словам, 800 миллионов евро из общей суммы составляет аванс, который Fennovioma внесла в пользую финской структуры российской компании RAOS Project. При этом, указал Шпехт, «Росатом» еще в начале 2022 года предупредил Финляндию о возможности задержки проекта и переносе сроков на несколько лет. Это обстоятельство и стало одной из причин отказа от строительства атомной станции.

Fennovioma в одностороннем порядке разорвала контракт на сооружение «Ханхикиви-1» в начале мая. В конце месяца была отозвана и заявка на лицензию для строительства. Свое решение компания объяснила постоянными задержками и боевыми действиями российской армии на Украине, что только усугубляло риски для проекта.