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«Росатом» выставит Финляндии счет за разорванный контракт на АЭС

Глава «Росатома» Лихачев заявил о намерении выставить Финляндии счет за АЭС «Ханхикиви-1»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Росатом» выставит Финляндии счет за разорванный Хельсинки контракт по АЭС «Ханхикиви-1», включив в него все потраченные на проект средства. Соответствующее заявление о планах сделал глава госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала РБК, его слова цитирует ТАСС.

«Все деньги, которые были затрачены в Финляндии, будут выставлены в счет», — пообещал Лихачев, отметив, что вопрос будет решен в юридическом поле.

Шансы выиграть суд у госкорпорации очень велики, указал он, сославшись на аналогичный успешный опыт и уязвимость позиции финской стороны. «Конструкция не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована», — подчеркнул он.

АЭС планировали построить в финской Пюхяйоки. В начале мая местная компания Fennovoima разорвала контракт с RAOS Project («дочкой» «Росатома»). В конце месяца была отозвана заявка на получение лицензии на строительство станции. Отказ от реализации совместного проекта Fennovoima объяснила задержками с российской стороны.

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Платон Щукин
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