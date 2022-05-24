Финляндия отозвала заявку на реализацию совместного с Россией атомного проекта

Финская Fennovoima отозвала заявку на строительство совместной с «Росатомом» АЭС

Финская Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство совместной с «Росатомом» атомной электростанции (АЭС) «Ханхикиви-1». Заявление опубликовано на официальном сайте компании. 2 мая компания разорвала контракт с RAOS Project («дочка» «Росатома»). Отказ от реализации совместного проекта Fennovoima объяснила задержками с российской стороны.

АЭС планировали построить в финской Пюхяйоки. Компания заявила, что в текущих условия решила сосредоточиться на «сохранении территории Пюхяйоки». «Работы на площадке в Пюхяйоки, связанные с контрактом, остановлены, и теперь Fennovoima сосредоточена на обеспечении безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Некоторые работы Fennovoima будут завершены в ближайшие недели», — указано в заявлении.

Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на строительство «Ханхикиви-1» 2 мая. По словам ее представителей, реализация проекта серьезно затянулась: по первоначальному графику АЭС должны были запустить в 2018-м, потом сроки завершения проекта перенесли на 2024-й. Минэкономики Финляндии назвало решение компании оправданным. В «Росатомоме», в свою очередь, заявили, что решение Fennovoima «абсолютно непонятно».

Ранее Россия приостановила поставки электричества и газа в Финляндию. С 14 мая дочерняя российская компания «Интер РАО» — RAO Nordic Oy приостановила поставки электроэнергии в Финляндию «из-за сложностей с приемом платежей». Кроме того, скандинавская страна отказалась оплачивать газ из России по новой схеме и не внесла деньги за поставленный в апреле газ 20 мая. После этого Россия остановила транзит.