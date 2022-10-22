Россиянин получил ножевое ранение во время драки в Турции

Россиянин получил ножевое ранение во время драки в турецкой Аланье

Россиянин получил ножевое ранение в ходе ссоры, произошедшей в турецком городе Аланья. Об этом сообщает газета Yeni Alanya.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Махмутлар. По данным издания, между гражданином России Баширом Алигаджиевым и неким Х. Д. С. по неизвестной причине возник спор. Спустя некоторое время конфликт мужчин перерос в драку, в ходе которой Х. Д. С. ранил Алигаджиева ножом в область спины.

Позднее на место инцидента прибыла жандармерия и медики. Пострадавшему была оказана первая помощь, после чего он был госпитализирован. Его состояние оценили как тяжелое.

Сотрудники жандармерии вскоре задержали ранившего Алигаджиева мужчину, который скрылся с места преступления. Его планируют доставить в суд.

Ранее сообщалось, что гражданин России, замеченный возле оружейного завода в городе Грамши в Албании, применил против силовиков спрей из баллончика. Уточняется, что россиянин прибегнул к таким мерам при попытке албанских солдат задержать его.