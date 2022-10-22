На Украине покончил с собой ректор университета

В Киевской области покончил с собой ректор Киевского университета имени Гринченко

В Киевской области покончил с собой ректор Киевского университета имени Гринченко Виктор Огневьюк. Об этом сообщила спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова, пишет Telegram-канал издания «Страна.ua».

По ее словам, в пятницу, 21 октября, близкие обнаружили Огневьюка с огнестрельным ранением в его собственном доме. Рядом с ним также было найдено зарегистрированное на него ружье. Предполагается, что после обнаружения ректор вуза был еще жив, однако прибывшие к месту происшествия врачи не смогли спасти его жизнь, и он скончался от кровопотери.

Основной версией случившегося в полиции считают самоубийство. Отмечается, что правоохранители пока не обнаружили свидетельств того, что кто-либо посторонний мог проникнуть в дом Огневьюка и застрелить его. В настоящий момент эксперты устанавливают все обстоятельства инцидента.

В августе сообщалось, что глава управления Службы безопасности Украины по Кировоградской области Александр Наконечный был найден мертвым в квартире в городе Кропивницкий. Тело мужчины с проникающим огнестрельным ранением обнаружила его супруга. По предварительной версии, Наконечный совершил самоубийство.