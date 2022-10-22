Шольц рассказал о переговорах с Путиным по Украине

Канцлер Германии Шольц признал, что Россия не угрожает эскалацией кризиса на Украине

Россия никогда не угрожала Германии эскалацией кризиса на Украине. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет газета Die Welt.

По словам политика, западные СМИ весьма вольно трактуют официальные сообщения о переговорах между Берлином и Москвой. Шольц отметил, что по уважительным причинам не рассказывает о переговорах, которые ведет с российским президентом Владимиром Путиным.

«Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны», — признал канцлер ФРГ.

Ранее Шольц на выступлении в бундестаге заявил, что Россия использует энергию и голод как главное оружие в конфликте с Западом. Однако политик также добавил, что, несмотря на это, Путин «не смог сломить единство Запада». Кроме того, германский лидер подчеркнул, что страна освободилась от зависимости от российского газа.