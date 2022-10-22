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16:39, 22 октября 2022Ценности

Российским интернет-магазинам сообщили о поддержке терроризма брендом Lamel

Минпромторг России направил письмо интернет-магазинам о поддержке терроризма брендом Lamel

Фото: Maayan Nemanov / Unsplash

Минпромторг России направил российским интернет-магазинам письмо о поддержке британским производителем косметических средств Lamel террористических действий из-за поста о взрыве на Крымском мосту. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает РИА Новости.

В письме сказано, что бренд Lamel «открыто оказывает информационную поддержку нанесению военных ударов по гражданской инфраструктуре Российской Федерации».

Ранее по этой причине с маркой перестали сотрудничать крупные торговые сети, среди которых «Интернет Решения» (Ozon), «Вайлдберриз» (Wildberries), «Купишуз» (Lamоda), «АромаЛюкс» («Рив Гош»), «Сефора Рус» («Иль де Ботэ»), «Екатеринбург Яблоко» («Золотое яблоко») и «СДЭК.Маркет» (CDEK.Shopping). Продукция Lamel также не будет представлена в «Алькор и Ко» («Л'Этуаль»), а «Яндекс» («Яндекс.Маркет») «постепенно удаляет карточки товаров с данным брендом».

Британская марка декоративной косметики Lamel была запущена в 2012 году в Лондоне. Ее основательницей является уроженка Украины Наталья Яроменко.

9 октября администраторы Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки опубликовали в сторис подборку «огненных» макияжей. Помимо этого, компания назвала день ЧП на Крымском мосте праздничным «днем хлопка».

На следующий день продукцию бренда вывели из ассортимента российских магазинов, в том числе «Золотого яблока» и «Рив Гош».

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Елизавета Новикова
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