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23:49, 22 октября 2022Мир

Шольц поздравил нового премьера Италии с назначением на пост

Канцлер ФРГ Шольц поздравил нового премьера Италии Мелони с назначением на пост
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: РИА Новости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем Twitter поздравил нового премьер-министра Италии Джорджу Мелони с назначением на пост. Также политик выразил желание продолжать тесное сотрудничество с итальянской стороной в Евросоюзе, НАТО и G7.

«Поздравляю, Джорджа Мелони. Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с Италией в ЕС, НАТО и G7», — написал Шольц.

Кроме того, поблагодарил предыдущего премьера Италии Марио Драги «за хорошее германо-итальянское сотрудничество» и пожелал ему всего наилучшего.

Ранее новым премьер-министром Италии стала лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. 21 октября президент республики Серджо Маттарелла вызвал Мелони на встречу, где передал ей мандат на формирование совета министров. Новое правительство будет приведено к присяге 22 октября.

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Юлия Мискевич
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