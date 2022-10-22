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09:43, 22 октября 2022Экономика

В ООН раскрыли объем направленной в развивающиеся страны пшеницы с Украины

СКЦ сообщили, что в развивающиеся страны направлено 47% экспортированной пшеницы с Украины

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В представительстве ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) раскрыли данные о распределении объемов экспортированного с Украины продовольствия в рамках стамбульских договоренностей. Об этом сообщает ТАСС.

Там уточнили, что 47 процентов вывозимой из украинских портов пшеницы приходится на развивающиеся страны, и добавили, что передаваемые в центр маршруты поставок «могут быть не окончательными» и зерно отправится по другим направлениям.

Кроме того, известно, что из 8,3 миллиона тонн зерна и другого продовольствия 50 процентов направлено в страны с высоким уровнем дохода, 24 — в страны с низким и ниже среднего уровнем доходов, а 25 — в страны со средним уровнем.

22 октября Киев сообщил, что выступает за продление договоренностей об экспорте зерна по Черному морю. До этого о продлении зерновой сделки высказался первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский — он заявил, что не стоит быть слишком оптимистичными на этот счет.

Соглашение по вывозу зерна с Украины было подписано в Стамбуле 22 июля. Два связанных документа подписали Россия, Украина, Турция и ООН. Согласно сделке, нужно открыть порты Одесской области для вывоза зерна и отменить санкции, которые влияли на поставки продовольствия и удобрений из России.

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Варвара Кошечкина
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