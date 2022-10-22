Политик Филиппо: диверсии на «Северных потоках» показали способность НАТО на худшее

Диверсии на «Северных потоках» показали способность НАТО на худшее. Об этом написал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в Twitter.

«Диверсии, крайне вероятно, со стороны американцев на газопроводах "Северный поток" продемонстрировали, на что способна НАТО», — указал политик. Он отметил, что Североатлантический альянс способен на худшее, в частности, на применение ядерного оружия под ложным флагом для глобализации существующего конфликта.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главным препятствием для участия России в расследовании диверсий на «Северных потоках» является нежелание других стран докопаться до истины. Он также усомнился в том, что настоящий виновник диверсии когда-либо будет установлен и предан огласке.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. К середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.