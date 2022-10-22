Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:47, 22 октября 2022Мир

Во Франции заявили о показавших способности НАТО диверсиях на «Северных потоках»

Политик Филиппо: диверсии на «Северных потоках» показали способность НАТО на худшее
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Диверсии на «Северных потоках» показали способность НАТО на худшее. Об этом написал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в Twitter.

«Диверсии, крайне вероятно, со стороны американцев на газопроводах "Северный поток" продемонстрировали, на что способна НАТО», — указал политик. Он отметил, что Североатлантический альянс способен на худшее, в частности, на применение ядерного оружия под ложным флагом для глобализации существующего конфликта.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главным препятствием для участия России в расследовании диверсий на «Северных потоках» является нежелание других стран докопаться до истины. Он также усомнился в том, что настоящий виновник диверсии когда-либо будет установлен и предан огласке.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. К середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Американский офицер назвал способ парализовать ВСУ
Уехавших из Николаева украинцев обязали платить за отопление домов
МИД России заявил о конфронтационной политике Евросоюза
Получивший ножевое ранение на отдыхе в Турции россиянин умер
Жители Финляндии и Люксембурга начали греться в Русских домах
Сержант из ДНР рассказал о взявших его в плен иностранных наемниках
Косметолог дал объяснение появлению второго подбородка
«Локомотив» проиграл «Динамо» в матче РПЛ
Шольц заявил о «внешних обстоятельствах» в энергоснабжении ФРГ
Литву и Румынию не допустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.