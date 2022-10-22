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21:50, 22 октября 2022Мир

Венгрия ответила на жалобу Макрона из-за дешевизны газа в США

Венгрия отреагировала на жалобу Макрона из-за разницы в цене на газ в Европе и США

Фото: Nick Oxford / Reuters

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш отреагировал на жалобу президента Франции Эммануэля Макрона из-за дешевизны газа в США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем приветствовать заявление Макрона словами "Доброе утро!", — заявил Гуйяш, напомнив, что венгерские власти неоднократно отмечали этот факт. Кроме того, предприятиям Европы теперь придется конкурировать с компаниями США, которые получают топливо в несколько раз дешевле.

Ранее французский лидер обвинил США в применении двойных стандартов при установлении цены на газ и наживе на европейцах. «Американский газ стоит на внутреннем рынке в 3-4 раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам», — сказал Макрон. По мнению французского лидера, эта ситуация должна стать темой для дискуссий, так как речь идет об «искренности в трансатлантической торговле».

В сентябре добыча природного газа в США достигла рекордных 2,8 миллиарда кубометров в сутки. Американские компании начали добывать максимальное количество газа на фоне возросшего спроса в первую очередь в Европе.

Марина Совина
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