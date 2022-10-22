Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:42, 22 октября 2022Россия

В ЛНР вернулась вторая группа освобожденных военных после обмена с Украиной

В НМ ЛНР заявили о возвращении в республику двух военных после обмена пленными с Украиной

Кадр: Telegram-канал «Народная милиция ЛНР»

После обмена пленными с Украиной в Луганскую народную республику (ЛНР) вернулась вторая группа освобожденных военных. Об этом сообщается в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

В ведомстве заявили, что первым делом вернувшиеся из украинского плена бойцы были доставлены для оценки физического и психологического состояния в одно из медицинских учреждений ЛНР, где их встретили родные и близкие. Отмечается, что в дальнейшем освобожденным военнослужащим предстоит пройти курс реабилитации.

21 октября сообщалось, что после обмена пленными в Донбасс вернулись 12 бойцов из Донецкой народной республики (ДНР) и двое военных из ЛНР. Их встретили временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, а также омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Бывший глава ЦРУ оценил возможность участия сил США в конфликте на Украине
Выживший после крушения Су-34 в Ейске кот вернулся к хозяйке спустя пять дней
Украина потребовала срочной поставки боеприпасов для системы ПВО IRIS-T
Москвичей предупредили о догхантерах в центре столицы
В России подписали постановление о мерах поддержки мобилизованных
В ЛНР вернулась вторая группа освобожденных военных после обмена с Украиной
Российским интернет-магазинам сообщили о поддержке терроризма брендом Lamel
Венгрия пообещала не допустить новых санкций ЕС против российского газа
Тренер сборной России назвал фаворита снайперской гонки НХЛ
Байден дал напутствие новому премьеру Италии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.