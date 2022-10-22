В ЛНР вернулась вторая группа освобожденных военных после обмена с Украиной

В НМ ЛНР заявили о возвращении в республику двух военных после обмена пленными с Украиной

После обмена пленными с Украиной в Луганскую народную республику (ЛНР) вернулась вторая группа освобожденных военных. Об этом сообщается в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

В ведомстве заявили, что первым делом вернувшиеся из украинского плена бойцы были доставлены для оценки физического и психологического состояния в одно из медицинских учреждений ЛНР, где их встретили родные и близкие. Отмечается, что в дальнейшем освобожденным военнослужащим предстоит пройти курс реабилитации.

21 октября сообщалось, что после обмена пленными в Донбасс вернулись 12 бойцов из Донецкой народной республики (ДНР) и двое военных из ЛНР. Их встретили временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, а также омбудсмен ДНР Дарья Морозова.