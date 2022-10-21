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09:22, 21 октября 2022Россия

В ДНР и ЛНР вернулись 14 освобожденных после обмена с Украиной бойцов

После обмена пленными 12 бойцов из ДНР и два из ЛНР вернулись в Донбасс
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / РИА Новости

После обмена пленными в Донбасс вернулись 12 бойцов из Донецкой народной республики (ДНР) и два из Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Обмен «110 на 110» состоялся 12 октября. Группу освобожденных из плена встретили временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, а также омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Ранее в Минобороны России сообщили, что среди вернувшихся из украинского плена россиян есть 72 моряка с гражданских судов, которые удерживались Киевом с февраля. Киеву были переданы 110 женщин — военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Алевтина Запольская
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