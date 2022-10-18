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03:41, 18 октября 2022Россия

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 110 на 110

Минобороны сообщило о возвращении 110 россиян из украинского плена в результате обмена
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Представители российской стороны во время обмена пленными

Представители российской стороны во время обмена пленными. Фото: Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / РИА Новости

В результате проведенных с Киевом переговоров с подконтрольной Украине территории вернулись 110 россиян, сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Как уточнили в Минобороны, среди вернувшихся из украинского плена россиян есть 72 моряка с гражданских судов, которые удерживались Киевом с февраля.

110россиян

вернулись с подконтрольной Украине территории

При этом киевской стороне передали 108 женщин — военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Две украинские женщины перед обменом добровольно отказались вернуться на Украину, пожелав остаться в Российской Федерации

Минобороны России

Об обмене первым в понедельник, 17 октября, сообщил исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он заявил, что стороны осуществили обмен по формуле 110 на 110. Политик рассказал о возвратившихся домой 30 военнослужащих из ДНР, Луганской народной республики (ЛНР) и регионов России.

Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках

Денис Пушилинисполняющий обязанности главы ДНР

Доставят в Москву

Обмен прошел при личном участии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Освобожденных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. В министерстве добавили, что всем им сейчас оказывается медицинская и психологическая помощь. В ближайшее время люди смогут получить курс лечения и реабилитации в московских клиниках.

Рада, что с обеих сторон достигнуто взаимопонимание и готовность идти навстречу друг другу, содействуя нашей главной миссии — защите прав человека

Татьяна Москальковауполномоченная по правам человека при президенте России

Предыдущий обмен пленными

До этого последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной прошел в конце сентября. В Россию вернулись 56 человек — 50 российских военнослужащих и пять бойцов из Донбасса. Кроме того, союзным силам передали украинского политика Виктора Медведчука.

Анкара заявила, что в переговорном процессе активно участвовал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Переговоры были начаты 3-3,5 месяца назад. Наш президент постоянно обсуждал тему обмена пленными с лидерами России и Украины

Ибрагим Калынофициальный представитель президента Турции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи организации, поприветствовал обмен военнопленными.

Новости о том, что был произведен обмен военнопленными между Россией и Украиной, были встречены с одобрением. Я одобряю усилия с обеих сторон

Антониу Гутерришгенеральный секретарь ООН

Кроме того, обмен состоялся 13 октября. В результате Россия вернула 20 военнослужащих.

Спецоперация

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к россиянам объявил президент страны Владимир Путин. Глава государства объяснил, что основная цель боевых действий — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду в Донбассе.

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21 сентября российский лидер объявил о начале частичной мобилизации.

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в освобожденных Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы. По их итогам Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России этих территорий.

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Марина Совина
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