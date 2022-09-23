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Турция раскрыла подробности об обмене пленными между Россией и Украиной

Офис Эрдогана: обмен пленными между РФ и Украиной состоялся по итогам сложных переговоров

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Обмен пленными между Россией и Украиной состоялся по итогам переговоров, которые продолжались 3-3,5 месяца, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, пишет ТАСС.

Как уточнил представитель офиса турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, переговоры длились несколько месяцев. Эрдоган постоянно обсуждал эту тему с властями России и Украины, раскрыл он подробности.

«Мы сделали предложение о доставке в Турцию пяти человек, из-за которых весь процесс мог застопориться. Благодаря предложенной нами формуле обмен удалось провести», — подчеркнул пресс-секретарь. По его данным, важную роль в процессе обмена сыграла Национальная разведывательная организация Турции.

Он добавил, что все доставленные в Анкару лица «находятся в надежном месте».

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В ночь на 22 сентября стало известно, что РФ и Украина обменялись пленными. Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что российская сторона освободила британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике. Обмен состоялся при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии.

Киев передал Москве украинского оппозиционера Виктора Медведчука.

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Марина Совина
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