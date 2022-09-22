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Генсек ООН приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной

Генсек ООН Гутерриш приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Amr Alfiky / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи организации, приветствовал обмен военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Новости о том, что был произведен обмен военнопленными между Россией и Украиной, были встречены с одобрением. Я одобряю усилия с обеих сторон», — сказал генсек. Он также выразил надежду, что стороны совершат обмен «всех на всех».

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что глава организации встретился на Генеральной Ассамблее с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, они обсудили вопросы экспорта украинского зерна, а также транспортировку российских удобрений.

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Николай Чигасов
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