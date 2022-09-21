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Генсек ООН обсудил с Эрдоганом экспорт украинского зерна и российских удобрений

Генсек ООН Гутерриш и Эрдоган обсудили экспорт украинского зерна и российских удобрений

Фото: Turkish presidency / Globallookpress.com

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик рассказал, что глава организации встретился на Генеральной Ассамблее с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, они обсудили вопросы экспорта украинского зерна, а также транспортировку российских удобрений, сообщает ТАСС.

Дюжаррик подчеркнул, что генсек ООН и турецкий лидер выразили друг другу свое мнение по поводу ситуации на Украине и действующей продуктовой сделке. Помимо этого они заявили о необходимости предоставления российскому зерну и удобрениям доступа к международным рынкам.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен, оценивая значение заключенной продуктовой сделки, отметил, что достигнутые договоренности о морском экспорте украинского зерна дают возможность направить продовольствие в те страны, которые сильно в нем нуждаются, а также снизить мировые цены на продукты питания.

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Марина Совина
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