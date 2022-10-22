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12:36, 22 октября 2022Мир

Стало известно о серьезных перестановках в Компартии Китая

В ЦК Китая отправили на пенсию четырех ветеранов-тяжеловесов

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин совершил серьезные перестановки в Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом сообщает газета South China Morning Post.

В опубликованном после закрытия XX Всекитайского съезда КПК новом списке членов Центрального комитета (ЦК) партии отсутствовали четыре члена постоянного комитета политбюро ЦК — руководящего органа из семи человек. Среди них такие ветераны-тяжеловесы, как премьер Госсовета Китая Ли Кэцян, председатель Всекитайского комитета народного политического консультативного совета Ван Ян, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента страны) Ли Чжаньшу и вице-премьер Хань Чжэн.

Стало известно, что Ли Кэцян и Ван Ян при этом не достигли пенсионного возраста в 68 лет и могли бы занимать свой пост еще год. Однако главе КНР Си Цзиньпину, который может быть избран на третий пятилетний срок, необходима более молодая команда, которая сможет поддержать его во время переизбрания, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Пекине состоялась церемония закрытия XX съезда Компартии Китая. Кроме ЦК КПК, на нем был также избран новый состав Центральной комиссии по проверке дисциплины.

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Виктория Кондратьева
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