В Китае завершился XX съезд Компартии

В Пекине завершился XX съезд Компартии Китая

В Пекине состоялась церемония закрытия XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом сообщает ТАСС.

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил об успешном завершении съезда.

В ходе исторического XX съезда был избран новый состав Центрального комитета КПК (ЦК КПК) и Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД). По его итогам премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и председатель Постоянного комитета парламента Китая Ли Чжаньшу не вошли в состав ЦК КПК.

Ранее специалист по Китаю, независимый исследователь политики КНР и бывший редактор китайской партийной газеты Study Times Дэн Юйвэнь рассказал, что против Си Цзиньпина выстроилась широкая оппозиция среди элит. В частности, элитная группа выступает за возвращение реформистской линии Дэн Сяопина и примирение с США и Западом.