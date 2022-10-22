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08:21, 22 октября 2022Мир

В Китае завершился XX съезд Компартии

В Пекине завершился XX съезд Компартии Китая

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В Пекине состоялась церемония закрытия XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом сообщает ТАСС.

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил об успешном завершении съезда.

В ходе исторического XX съезда был избран новый состав Центрального комитета КПК (ЦК КПК) и Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД). По его итогам премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и председатель Постоянного комитета парламента Китая Ли Чжаньшу не вошли в состав ЦК КПК.

Ранее специалист по Китаю, независимый исследователь политики КНР и бывший редактор китайской партийной газеты Study Times Дэн Юйвэнь рассказал, что против Си Цзиньпина выстроилась широкая оппозиция среди элит. В частности, элитная группа выступает за возвращение реформистской линии Дэн Сяопина и примирение с США и Западом.

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Марина Совина
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