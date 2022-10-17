Специалист по Китаю назвал главных врагов Си Цзиньпина
Против Си Цзиньпина выстроилась широкая оппозиция среди элит, однако она не обладает достаточной консолидацией. Об этом рассказал специалист по Китаю, независимый исследователь политики КНР и бывший редактор китайской партийной газеты Study Times Дэн Юйвэнь, сообщает Foreign Policy.
Эксперт назвал главных врагов китайского председателя. По его словам, политические противники находятся внутри элитного альянса чиновников, бизнесменов и ученых, сложившегося при бывших лидерах КНР Дэн Сяопине, Цзян Цзэмине и Ху Цзиньтао, членом которого Си был в первые десятилетия своего правления.
За первое десятилетие пребывания Си у власти было арестовано несколько сотен высокопоставленных чиновников, а также более 100 тысяч чиновников среднего и низшего звена. Борьба Си Цзиньпина с коррупцией и установление диктатуры, не позволяющей управлять им партийным старейшинам, разрушила многие договоренности альянса.
Элитная группа выступает за возвращение реформистской линии Дэн Сяопина и за примирение с США и Западом. Однако из-за позиций, которые они занимают в партии, а также ресурсов и преимуществ, которыми они пользуются, эти люди не осмеливаются публично выступать против Си или его линии.
Ранее в Пекине за несколько дней до съезда Коммунистической партии Китая (КПК), на котором, как ожидается, Си Цзиньпин будет в третий раз переизбран на должность председателя КНР, прошла акция протеста. Так, в Twitter появились фотографии, на которых были запечатлены баннеры, растянутые на эстакаде на северо-западе города. «Объявляйте забастовку, устраните диктатора и национального предателя Си Цзиньпина», — гласил один из них. Надпись на другом призывала выступить, в частности, против антикоронавирусных ограничений, действующих в стране.