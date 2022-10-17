Специалист по Китаю назвал главных врагов Си Цзиньпина

Специалист по Китаю Дэн Юйвэнь рассказал о широкой оппозиции против Си Цзиньпина

Против Си Цзиньпина выстроилась широкая оппозиция среди элит, однако она не обладает достаточной консолидацией. Об этом рассказал специалист по Китаю, независимый исследователь политики КНР и бывший редактор китайской партийной газеты Study Times Дэн Юйвэнь, сообщает Foreign Policy.

Эксперт назвал главных врагов китайского председателя. По его словам, политические противники находятся внутри элитного альянса чиновников, бизнесменов и ученых, сложившегося при бывших лидерах КНР Дэн Сяопине, Цзян Цзэмине и Ху Цзиньтао, членом которого Си был в первые десятилетия своего правления.

За первое десятилетие пребывания Си у власти было арестовано несколько сотен высокопоставленных чиновников, а также более 100 тысяч чиновников среднего и низшего звена. Борьба Си Цзиньпина с коррупцией и установление диктатуры, не позволяющей управлять им партийным старейшинам, разрушила многие договоренности альянса.

Элитная группа выступает за возвращение реформистской линии Дэн Сяопина и за примирение с США и Западом. Однако из-за позиций, которые они занимают в партии, а также ресурсов и преимуществ, которыми они пользуются, эти люди не осмеливаются публично выступать против Си или его линии.

Ранее в Пекине за несколько дней до съезда Коммунистической партии Китая (КПК), на котором, как ожидается, Си Цзиньпин будет в третий раз переизбран на должность председателя КНР, прошла акция протеста. Так, в Twitter появились фотографии, на которых были запечатлены баннеры, растянутые на эстакаде на северо-западе города. «Объявляйте забастовку, устраните диктатора и национального предателя Си Цзиньпина», — гласил один из них. Надпись на другом призывала выступить, в частности, против антикоронавирусных ограничений, действующих в стране.