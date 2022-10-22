Шольц заявил о «внешних обстоятельствах» в энергоснабжении ФРГ

Шольц заявил о «внешних обстоятельствах», способных повлиять на энергоснабжение ФРГ зимой

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что существуют внешние обстоятельства, которые влияют на процесс энергоснабжения в стране и на которые никак нельзя повлиять. Об этом пишет газета Die Welt.

«Судя по всему тому, что на сегодняшний день нам известно, мы переживем зиму. Но есть также внешние обстоятельства, на которые мы не можем оказать влияния», — признал глава правительства ФРГ.

Кроме того, Шольц добавил, что не видит будущего за природным газом.

Ранее 20 октября Шольц сообщил, что ФРГ удалось преодолеть зависимость от российского газа. Он выразил удовлетворение тем, что на уровне Евросоюза странам удалось договориться о снижении потребления на 15 процентов.