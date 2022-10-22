На форуме в Москве заметили «ненастоящего» президента в свитере

Журналисты заметили похожего на президента мужчину на форуме в Москве

На Всероссийском форуме классных руководителей в Москве заметили мужчину, похожего на российского президента Владимира Путина. Соответствующую видеозапись с мероприятия в субботу, 22 октября, опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

На записи запечатлен мужчина в красном узорчатом свитере, схожий внешне с главой государства, в окружении министра просвещения Сергея Кравцова и начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова.

«Путин в свитере, которого встретили министр и кремлевский чиновник на форуме учителей, оказался ненастоящим. В отличие от них», — отметили авторы публикации.

17 декабря прошлого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент знает про теории о его двойниках и это вызывает у него улыбку.

В 2020 году Путин признался, что идея о двойниках возникала в начале нулевых. «Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — сказал он. Вопрос об этой теории также поднимался в декабре 2015 года. Тогда глава государства в ходе большой пресс-конференции заявил, что у него нет двойников и они ему не нужны.