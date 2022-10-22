Получивший ножевое ранение на отдыхе в Турции россиянин умер
Россиянин, получивший ножевое ранение в ходе ссоры в турецкой Аланье, скончался в больнице. Об этом сообщила местная газета Yeni Alanya.
«Врачам не удалось спасти жизнь россиянина», — сообщает издание.
По данным газеты, жандармерия задержала шесть подозреваемых по этому делу. Подробности пока не приводятся.
Ранее сообщалось, что между 19-летним гражданином России Баширом Алигаджиевым и неким Х. Д. С. по неизвестной причине возник спор. Спустя некоторое время конфликт мужчин перерос в драку, в ходе которой Х. Д. С. ранил Алигаджиева ножом в область спины. Прибывшие на место медики госпитализировали россиянина в тяжелом состоянии.
Сотрудники жандармерии вскоре задержали ранившего Алигаджиева мужчину, который скрылся с места преступления. Его планируют доставить в суд.