Получивший ножевое ранение на отдыхе в Турции россиянин умер

Yeni Alanya: россиянин, получивший ножевое ранение на отдыхе в Аланье, умер в больнице

Россиянин, получивший ножевое ранение в ходе ссоры в турецкой Аланье, скончался в больнице. Об этом сообщила местная газета Yeni Alanya.

«Врачам не удалось спасти жизнь россиянина», — сообщает издание.

По данным газеты, жандармерия задержала шесть подозреваемых по этому делу. Подробности пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что между 19-летним гражданином России Баширом Алигаджиевым и неким Х. Д. С. по неизвестной причине возник спор. Спустя некоторое время конфликт мужчин перерос в драку, в ходе которой Х. Д. С. ранил Алигаджиева ножом в область спины. Прибывшие на место медики госпитализировали россиянина в тяжелом состоянии.

Сотрудники жандармерии вскоре задержали ранившего Алигаджиева мужчину, который скрылся с места преступления. Его планируют доставить в суд.