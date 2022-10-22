Украинцев предупредили о долгом режиме экономии электроэнергии

Граждан Украины предупредили, что режим экономии электроэнергии продлится долго

Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил граждан страны о том, что режим экономии электроэнергии продлится долго. Его слова передает агентство УНН.

«Мы должны понимать, что ситуация с экономией с нами надолго. В энергетической системе есть много оборудования, которое быстро и полноценно восстановить не удастся», — констатировал Харченко. По его словам, изготовление этого оборудования займет от нескольких месяцев до года. «Завершится это все не раньше, чем через несколько месяцев после того, как мы отразим все атаки», — добавил он.

Харченко добавил, что на данный момент ремонтные работы продолжаются круглосуточно, так как повреждено большое количество трансформаторных подстанций. Из-за этого «Укрэнерго» и ограничивает потребителей, чтобы система могла функционировать.

Ранее Александр Харченко заявил, что повреждены около 40 процентов энергетической инфраструктуры страны. По его словам, генерирующие электростанции пострадали серьезно.