На Украине заявили о серьезных повреждениях энергоинфраструктуры

Центр исследования энергетики: около 40% энергетической инфраструктуры Украины повреждены

Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что около 40 процентов энергетической инфраструктуры страны повреждены. Об этом он сообщил в эфире украинского единого новостного марафона, пишет РИА Новости.

«Нужно ожидать, что сегодня и завтра будут отключения. Будут отключения не только аварийные, но и плановые, для того чтобы снизить нагрузку на сеть», — сказал он. Харченко также призвал граждан экономить электроэнергию.

Специалист отметил, что генерирующие электростанции пострадали серьезно. По его словам, основной ущерб нанесен непосредственно сети.

Харченко сообщил, что для переключения на резервное питание вместо поврежденных мощностей требуется несколько часов. При этом для восстановления генерирующих мощностей необходимо высокотехнологичное оборудование, на изготовление которого уйдет от девяти месяцев до полутора лет, подчеркнул он.

Ранее заместитель офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил жителей страны о временном отключении электроэнергии во всех регионах 20 октября. «Завтра, 20.10.2022, по всей Украине будут вводиться ограничения на поставку электроэнергии. Начиная с 07:00 до 23:00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны», — написал политик.

