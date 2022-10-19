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21:53, 19 октября 2022Бывший СССР

Офис Зеленского предупредил об отключении электричества по всей Украине

Офис Зеленского: ограничение поставок электроэнергии введут по всей Украине 20 октября
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Mykola Synelnykov / Reuters

Заместитель офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил жителей страны о временном отключении электроэнергии во всех регионах 20 октября. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Завтра, 20.10.2022, по всей Украине будут вводиться ограничения на поставку электроэнергии. Начиная с 7:00 до 23:00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны», — написал политик.

Тимошенко призвал жителей всех областей страны следовать данному предписанию во избежание отключений. С четверга на Украине также будет ограничено уличное освещение, добавил он.

11 октября стало известно о проблемах с подачей электричества во многих регионах Украины. В этот день ракетным ударам подверглись шесть областей Украины: Киевская, Винницкая, Ровенская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская области, а также три города — Кривой Рог, Ивано-Франковск, Запорожье. Кроме того, в Винницкой области из-за ударов было повреждено электрооборудование на Ладыжинской теплоэлектростанция (ТЭС).

Марина Совина
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